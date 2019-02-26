Не допустити фальсифікацій: ЦВК влаштувала тренінг для членів ОВК

Країна продовжує активно готуватися до президентських перегонів. Нині по всій країні понад дві сотні ОВК. Там працюватиме більше 7 тисяч людей. Більшість з них вперше бере участь у роботі комісій. Тож у ЦВК організували спеціальні тренінги.

Сюди приїхали майже всі керівники ОВК з різних регіонів країни. Роботи дуже багато, адже менше 10% членів комісії мають подібний досвід.

А ще саме від окружних виборчих комісій залежить, наскільки оперативно країна знатиме результати перегонів. Адже дільничні комісії свої протоколи з мокрими печатками спочатку звозять до окружкомів, а вже потім всі дані передають до ЦВК.

Їх навчають, як розпоряджатися державними коштами, як реєструвати спостерігачів, створювати виборчі дільниці та найголовніше – не допустити фальсифікацій.

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Такі семінари в ЦВК обіцяють влаштувати і безпосередньо для членів дільничних виборчих комісій. В Україні вони мають з’явитися до 12 березня. За попередніми даними, їхня кількість сягне майже 30 тисяч.

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін запевнив, що Україна не пустить на вибори російських спостерігачів.

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