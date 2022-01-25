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Факти / Відео / Україна

Не допустити повернення імперського рабства: Епіфаній закликав українців об’єднатися

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну митрополит Епіфаній закликав українців об’єднатися.

Вторгнення Кремля вже відбулося у 2014 році. Та українська армія здатна протистояти нападнику та зруйнувати його плани, – наголосив Предстоятель Православної церкви України.

Митрополит Епіфаній переконаний, що українці не допустять повернення імперського рабства.

Ворог хоче залякати нас, розсварити, змусити українців власними руками зруйнувати свій дім, як це не раз було вже в нашому минулому. Розуміючи це ми повинні зберігати розсудливість, не піддаватися на провокації, відкласти внутрішні другорядні суперечки перед обличчям зовнішньої загрози, – додав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск висловив пропозицію 26 січня провести День молитви за мир через ситуацію біля кордонів України. На його думку, зростає напруженість на тлі можливого нападу Росії, який може поставити під питання безпеку Європи.

Пізніше глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав вірян долучитися до Всесвітньої молитви за мир в Україні. На його думку, молитва за мир сильніша за будь-яку зброю.

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