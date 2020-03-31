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Не готові до коронавірусу. Персонал медцентру в Одесі звернувся до влади

В Одесі розгорівся медичний скандал. Персонал обласного клінічного центру повідомив, що заклад не готовий прийняти хворих на коронавірус, попри те, що входить до списку опорних лікарень першої хвилі.

Медики записали відеозвернення до керівництва міста та області, у якому скаржаться, що не вистачає фахівців, обладнання і засобів захисту. Хоча Національна служба здоров’я на офіційному сайті опублікувала, що лікарня готова приймати хворих. Так, наприклад, із 19 анестезіологів у закладі працюють лише шестеро, немає витратних матеріалів, а замість десяти апаратів штучної вентиляції легенів – лише шість, три з яких подарували нещодавно благодійники. Також немає головного протоколу лікування Covid-19.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку вирішили налякати китайську недугу в’язницею та підвалами.

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