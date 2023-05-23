Не говорив рідним до останнього: історія загиблого на війні студента-історика

Невидані дипломи – таку назву має проєкт пам’яті студентів, життя яких забрала війна. Хтось пішов воювати, хтось загинув у власному домі, у який влучила російська ракета. Їхні історії розповідають в університетах по всьому світу.

Організатори проєкту – їхні однолітки, які хочуть, щоб світ не забував про Україну. Відбулося 70 виставок, на яких зібрали 15 тис. канадських доларів для підтримки бійців на фронті.

Загалом зібрано 36 історій. Одна з них – про Дмитра Євдокимова. У музеї Національного університету ім. Т. Шевченка – його особисті речі. Поруч із книгою – годинник, який носив, зокрема, і на фронті. Він вчився на історичному. Принциповий, розумний, лідер. Коли ворог вторгся в Україну – пішов її захищати.

Він не одразу сказав про це близьким, заспокоював, що знаходиться у теробороні. А насправді був у самому пеклі під Ізюмом. Разом із бійцями 95 бригади стримував ворога там і дуже просив родину виїхати з окупованого Тростянця.

Він загинув за три дні після того, як місто звільнили. Його фото та речі і досі у меморіалі Шевченкового вишу. А ще про солдата-воїна розповідають у десятках університетів за кордоном.

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