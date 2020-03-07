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Факти / Відео / Lifestyle

Не лише для кухні. Як українські жінки досягають успіху в кар’єрі

Гендерна рівність – поняття поки далеке від ментальності більшої частини українських чоловіків. Понад 80% з них і досі вважають, що місце жінки на кухні та в пологовому будинку. Водночас у багатьох цивілізованих країнах таке ставлення залишилось у XIX столітті.

Нині чоловік і жінка ділять навпіл усі обов’язки та відповідальність, обоє будують кар’єру та заробляють гроші. В Україні ж у жінок чимало бар’єрів. Зокрема на одній і тій самій посаді вони заробляють менше від чоловіка на 25%. Та й у політиці і на керівних посадах переважають чоловіки. Напередодні Міжнародного дня солідарності жінок у боротьбі за рівні права Факти ICTV дослідили гендерні тенденції України. Деталі у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, за весь час військової агресії в Україні з’явилося 12 тис. жінок-ветеранів бойових дій.

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