Не мітинг, а прогулянка: у Москві тисячі осіб вийшли на неузгоджений протест

Автозаки, поліція та перекриті вулиці вже стали звичною картинкою для суботньої Москви. Опозиційні сили збирають акції попри те, що влада забороняє проведення мітингів.

Цього разу відмовили через фестиваль, вже на станціях метро з людьми проводять профілактичні бесіди. Розповідають, що росіянам загрожує покарання за участь у несанкціонованих акціях.

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Опозиція традиційно закликає допустити незалежних кандидатів до виборів у московську Міськдуму. Вимагає зупинити політичні репресії і звільнити усіх заарештованих за надуманими звинуваченнями у масових безладах.

Цього разу минулося без жорсткого розгону і побиття людей. Російський письменник Віктор Шендерович припустив, що Кремль вирішив не загострювати ситуацію перед виборами, які відбудуться 8 вересня.

Опозиціонерка Любов Соболь зуміла пробратися непоміченою через кордони поліції та змогла поспілкуватися з учасниками акції. Подякувала усім хто не побоявся залякувань, закликала москвичів не здаватися і відстоювати свої права.

Ближче до вечора до прогулянки бульварами приєдналися тисячі людей. Лише променад містом дозволений російськими законами, але повернути опозицію на вибори так не вийде.

Спеціальної стратегії як активісти будуть діяти далі немає. Та опозиціонери закликали росіян приєднуватися до протестів вже наступними вихідними.

Нагадаємо, 27 липня на попередній акції протесту затримали 1373 осіб, з яких 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ.

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