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Не можна порівнювати навіть з Другою світовою! Костенко про ситуацію на фронті та сили противника

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Українські військові наразі проводять активні бойові дії на різних ділянках фронту, зокрема на півдні країни. Вони гарно підготовлені, воюють професійно, на високому рівні, але – на межі своїх можливостей, адже нам досі потрібна військова техніка.

– У нас не завжди вистачає сил і засобів, щоб поміняти всі бойові бригади. Ми вже говорили не раз, що у нас хоч і 700 тис. мобілізованих людей, але зробити з них повноцінні бригади, хоча б механізовані, ми не зможемо, – зазначає ветеран АТО і народний депутат Роман Костенко

І поки техніки не вистачає, особовий склад готується із максимальною ретельністю. Військові постійно проходять різнопланові навчання за кордоном, зокрема на новій закордонній техніці. Тому коли солдат потрапляє на фронт, він максимально підготовлений та готовий якісно виконувати бойові завдання. Адже в Україні нині триває найстрашніша війна за весь час.

– Ми боронимо нашу країну і беремо участь у найбільшій війні у ХХІ сторіччі, і не можна порівнювати навіть деякі моменти з Другою світовою, бо і озброєння інше, і засоби інші, – каже Костенко. 

Водночас серед армії супротивника є сильні прогалини, зокрема мобілізовані солдати із так званих ЛДНР. Їх ставлять як щит для російських солдатів на першу лінію вогню, через що вони постійно дезертують. У них низький морально-психологічний стан, і коли вони потрапляють у полон – відразу розповідають усю інформацію про російську армію та військові плани. 

Та регулярна армія ворога має якісну підготовку та “обстріляний” бойовий досвід. Саме тому, як зазначає Костенко, не можна розслаблятись і недооцінювати росіян. Проти нас воює сильний противник, якому потрібно протиставити підготовлених солдатів та серйозну техніку. Тому ротацію можливо робити лише тоді, коли не страждатиме якість підготовки, аби мінімізувати кількісні втрати особового складу.

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