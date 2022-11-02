Не можна виключати жодних сценаріїв: експерт про прогноз Забродського щодо “ударних кулаків” РФ

Військовий експерт Петро Черник у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону оцінив прогноз, який написав перший заступник голови оборонного комітету Ради генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Так, на думку Забродського, росіяни після відведення своїх військ з Херсона у 2023 році створять два “ударні кулаки” у напрямку Сум та Запоріжжя, щоб спробувати оточити нашу групу військ на Лівобережжі.

– Війна – це шлях обману. Стара східна військова мудрість. Дуже люблю історичні паралелі. Після Сталінградської битви було зрозуміло, що нацистська Німеччина програє та програє. Усі розумні німецькі генерали це усвідомлювали. Разом з тим, на зламі 1944-1945 років, німці організували блискучу операцію у бік південно-західної Бельгії та прорвали оборону союзників аж на 100 км. Це їм, звичайно, не допомогло і вони програли війну, – розповів експерт.

Він нагадав, що необхідно враховувати, що для противника ця війна також є екзистенційною і він теж б’ється на смерть, а тому не можна виключати жодних сценаріїв.

– Війна – це паритет можливостей. Хто краще обдурить ворога, краще сконцентрує сили та засоби, той і матиме динаміку успіху на полі битви. Однак у загальному стратегічному паритеті я схильний вважати, що з кожним тижнем, з кожним місяцем наш потенціал наростатиме. Нам є де взяти зброю, не кажучи вже про мотивацію, а у них все складніше та складніше, – резюмував Черник.

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