Не можуть оговтатися від шоку. У США жалоба через стрілянину в Каліфорнії

У США – жалоба за 13 жертвами стрілянини. В ніч на 8 листопада колишній військовий відкрив вогонь у барі в Каліфорнії.

Поліція сумнівається, що напад пов’язаний із тероризмом. Однак поки цієї версії не відкидає. У місті, де сталася трагедія, не можуть оговтатися від шоку.

В американському місті Таузан-Оакс соні людей вишикувалися в черги, щоб здати кров для поранених під час жахливої стрілянини в барі. Країна шокована черговою трагедією. Вона сталася приблизно опівночі на 8 листопада. 28-річний Девід Лонг – ветеран війни з пост-травматичним синдромом – під час студентської вечірки влаштував стрілянину по людях. Випустив приблизно 30 куль і розкидав у приміщенні димові шашки.

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У залі почалася паніка, люди намагалися залишити приміщення через вікна та всі можливі виходи. Жертвами стали 13 гостей, серед яких і офіцер поліції. Сам нападник застрелився, щойно на місце прибули правоохоронці.

Поранених двадцятеро. Частина досі в лікарні, дехто – у тяжкому стані. У Сполучених Штатах до завтрашнього вечора оголошено жалобу. На Білому домі та урядових будівлях в країні і за кордоном приспущені прапори. Тривають публічні поминальні церемонії з квітами і свічками – у памʼять загиблих.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що проти Обами та Клінтонів скоєно спроби терактів.

Опубліковано Листопад, 09 в 14:53



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