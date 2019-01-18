Не можуть поділити храм: церковний скандал на Волині

Церковний скандал на Волині. У селі Брониця православні не можуть поділити храм. Більшість селян вирішили приєднатися до Православної Церкви України. Для цього провели збори. Натомість, прихильники Московського патріархату та настоятель храму проти.

У конфлікт вже навіть втрутилася поліція. Віряни, які хочуть змінити конфесію, кажуть – силою нічого не вирішуватимуть. І якщо їхні односельці будуть категорично проти української церкви – спробують молитися почергово.

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Ця громада – першою у районі зголосилася на зміну юрисдикції.  Усього ж на теренах Камінь-Каширському району 40 церков Московського патріархату і три Київського.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ.

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