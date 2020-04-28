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Не обмеження, а можливість: як пережити карантин із користю

Карантин не лише обмежив права людей, а й розширив їхні можливості. Через купу вільного часу багато хто почав займатися тим, до чого не доходили руки в докоронавірусні часи. Хтось вчиться грати на музичних інструментах, хтось – кулінарити, а дехто почав опановувати іноземні мови.

В ізоляції люди почали відтворювати відомі на весь світ роботи Мунка, Малевича, Леонардо да Вінчі, для цього використовують все, що трапляється під руку, фото викладають у соцмережі, де отримують десятки тисяч лайків. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко представив перший етап послаблення карантину в Києві.

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