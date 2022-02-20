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Факти / Відео / Україна

Не панікуй, готуйсь! У Харкові пройшов вишкіл для місцевих жителів

Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

Не панікуй, готуйсь. Під таким гаслом у Харкові пройшов вишкіл, який організував штаб оборони Харківщини – туди входять близько тридцяти громадських і політичних організацій. Понад 800 людей, від студентів до пенсіонерів, вчилися поводитись із зброєю, збирати тривожну валізу, надавати медичну допомогу.

Того ж дня тренувалася й тероборона. Харків всього за 30 кілометрів від кордону з Росією, де на території Бєлгородської області перебуває близько 13 тис. путінських військових. І віддавати їм своє місто харків’яни не збираються.

Вишкіл – відповідь кремлівському диктатору, кажуть місцеві, понад 800 людей прийшли готуватися чинити опір.

Учасників вишкілу ділять на три групи: діти – їх вчитимуть меддопомоги та стрільби з лука, люди без досвіду поводження зі зброєю, і ті, хто вміє стріляти.

Інструктори здебільшого з досвідом АТО, визнають: одного заняття для впевненого користування зброєю замало, треба не менше 10 годин тренувань.

Одночасно проходили навчання і бригади тероборони – туди масово записуються чоловіки та жінки, майже по сотні щодня, повідомили в СБУ. А з міського та обласного бюджетів на тероборону загалом виділили 70 млн грн.

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