Не поважає американців – звільнений Болтон розказав те, що думає про Трампа

Звільнений Трампом Болтон розкритикував зовнішню політику президента США. Про це пише видання Politico, посилаючись на власні джерела.

За словами колишнього радника з нацбезпеки глави Білого Дому, усі переговори США з Іраном та КНДР приречені на провал. На його думку, Трамп не розуміє, у чому зацікавленість цих країн.

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Також жахливою помилкою і неповагою до американців Болтон вважає те, що Трамп запросив до свого гостьового будинку членів терористичного угруповання Талібан.

Минулого тижня Трамп заявив Болтону, що більше не потребує його послуг через розбіжності в поглядах.

Нагадаємо, Держдепартамент США готовий відновити переговори з КНДР про денуклеаризацію.

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