Не просто допомагають, а виховують. В Україні стає більше відповідальних татусів

20 червня в Україні втретє офіційно відзначатимуть Міжнародний день батька. Це свято всіх татусів, які на рівні з мамами виховують та доглядають дітлахів.

Сергій Багаліка – тато у декреті. Офіційно так триває сьомий день, а неофіційно – в декреті від самого народження дитини. Вночі він встає нагодувати й заколисати дитину, вдень – гуляє у парку. В цей час мама заробляє гроші.

Сергій – фаховий поліцейський. Він працював патрульним від початку реформи і любив свою роботу.

Та нині замість уніформи та зброї у нього ерго-рюкзак, де носить дитину, пляшечку і брязкальця. На роботі усе зрозуміли і підтримали. Адже відповідальних татусів в Україні стає все більше.

Сергій розповідає, що мав за приклад свого тата, який не сидів у декреті, але серйозно займався сином.

Справжній чоловік має бути сильним. Сильні люди не змушують інших жити так, як хочуть вони. Він має прожити своє життя. І якщо йому подобається доглядати за дитиною, він має це робити, не дивлячись ні на що, – розповідає Сергій.

Телеведучий Андрій Ковальський – визнаний тато на всеукраїнському рівні. Він отримав відзнаку за відповідальне батьківство від держави. Також Андрій став затятим учасником челенджу Татопоруч від фонду ООН та телеканалу ICTV.

Прочитати казку, заспівати колискову, заплести кіски чи зробити спільне селфі. Усе це Андрій може, а головне – хоче робити.

Для мене це принципове питання. Я не допомагаю дружині з дітьми, ми разом з дружиною виховуємо своїх дітей, це наш обов’язок і я від того кайфую, – розповідає Андрій.

Натомість він отримує найцінніше визнання – від своїх дітей. Полінка і Назарчик не можуть без тата і хвилини.

Ведучий Фактів.Спорт отримав відзнаку За відповідальне батьківство

17 червня 2021 року ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський отримав відзнаку За відповідальне батьківство до свята Дня батька, яке відзначатимуть 20 червня.

Нагорода створена за підтримки Міністерства соціальної політики України в рамках Міжнародного проекту Оберіг людства.

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