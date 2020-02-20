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Не розгубитись і зорієнтуватись: як правильно реагувати і діяти при ДТП

Статистика аварій на дорогах щоразу вражає. За 2019 рік в Україні сталося 160 тис. аварій. У них загинули 3,5 тис. людей. Тож стати очевидцем такої трагічної події шанс є щодня. Волонтери MotoHelp створили реконструкцію подій і інструкцію, що робити у випадку ДТП.

Правило №1 – телефонуйте у швидку і поліцію незалежно від порядку. Але швидкій життєво важливо знати точне місце і кількість потерпілих. Навіть якщо потерпілі самі піднялися і навіть спілкуються, все одно кличте швидку. Подбайте про свою безпеку і безпеку постраждалих. Позначте місце ДТП знаком або будь-чим примітним, аби не сталася повторна аварія або жертвою не стали ви. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, в канадському місті Монреаль через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 100 автівок та більше десятка розбитих грузових машин.

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