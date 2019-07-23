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Не спромігся навіть подути у алкотестер: у Харкові п’яний водій заснув на світлофорі

У Харкові п’яний водій заснув на світлофорі – керманич Ланосу не реагував на клаксони автомобілів, і продовжував міцно спати, навіть коли його намагалися розбудити перехожі.

Врешті люди забрали ключі від авто горе-водія і викликали патрульних. Ті як тільки не намагались розбудити учасника руху – кликали, терли вуха, били по щоках.

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Врешті, коли водій таки прийшов до тями і вийшов з машини – ледь стояв на ногах. Встановити рівень алкоголю в організмі водія копам не вдалося – п’яниця не спромігся навіть подути в алко-тестер. Автомобіль поліція  забрала на штрафмайданчик, а на водія склали протокол. За таке порушення передбачено штраф 10 тисяч грн. та позбавлення водійських прав на рік.

Нагадаємо, у Боярці Київської області поліцейським довелося застосувати газовий балончик проти двох неповнолітніх дівчат, які напали з кулаками на лікарів швидкої.

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