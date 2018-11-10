Не віддавайте голос за маріонеток! Звернення Порошенка до українців на Донбасі
Президент Петро Порошенко у Парижі зробив заяву щодо псевдоголосування, запланованого бойовиками завтра на окупованій частині Донбасу.
Глава держави назвав вибори фейковими і закликав українців, які перебувають на захопленій території, не брати в них участь.
– Хочу звернутися до українців, які змушені проживати на окупованих територіях: не віддавайте свій голос, не беріть участь у фейкових виборах. Російська Федерація у традиційній для себе манері усунула спочатку своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, порушенні законодавства.
І сьогодні Росія робить цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток.
Україна буде жорстко протидіяти цьому. Україна буде вживати всіх заходів, щоб повернути окуповані Донбас і Крим! – заявив Петро Порошенко.
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Вже скоро це питання обговорить велика сімка. Петро Порошенко очікує міжнародних санкцій за проведення псевдовиборів.
До слова, Петро Порошенко заявив, що світ все більше підтримує рішення про надання томосу українській церкві.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!