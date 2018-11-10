Президент Петро Порошенко у Парижі зробив заяву щодо псевдоголосування, запланованого бойовиками завтра на окупованій частині Донбасу.

Глава держави назвав вибори фейковими і закликав українців, які перебувають на захопленій території, не брати в них участь.

– Хочу звернутися до українців, які змушені проживати на окупованих територіях: не віддавайте свій голос, не беріть участь у фейкових виборах. Російська Федерація у традиційній для себе манері усунула спочатку своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, тортурах, порушенні законодавства.

І сьогодні Росія робить цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток.

Україна буде жорстко протидіяти цьому. Україна буде вживати всіх заходів, щоб повернути окуповані Донбас і Крим! – заявив Петро Порошенко.