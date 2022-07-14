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Не вийшло одразу – треба пробувати знову: Верещук закликала херсонців евакуюватися

Валентина Летяк редакторка стрічки

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук радить жителям Херсона евакуюватися усіма можливими маршрутами, зокрема й через тимчасово окупований Крим.

– Так, там багато блокпостів, це дуже важко. Ті, хто вже виїхав з Херсонської області, можуть розповісти, як це зробити. Місцева влада допомагає, ми допомагаємо. Те, що люди кажуть, що їм не вдається, це не означає, що не треба пробувати знову! – заявила вона у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

Вона підтвердила, що, за неофіційними даними, вартість місця в евакуаційному траспорті коштує від 15 000 до 20 000 грн, саме тому уряд робить усе для того, щоб були безкоштовні місця і автобуси для евакуації навіть на маршрутах, які офіційно не відкриті.

– Я сподіваюся, що невдовзі побачу херсонців, які скористалися такими евакуаційними маршрутами, – підсумувала Верещук.

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