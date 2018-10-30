Пологовий у дитячій лікарні і 30-річне обладнання. Як народжують на Прикарпатті

В Україні з перинатальними центрами справжня біда. Програму гучно презентували ще 2010 року, а відкрито одиниці та й з тих не усі працюють.

У більшості регіонів справа завмерла на рівні будівництва, а той проекту. Приміром, на Прикарпатті за рік народжується до 40 недоношених малят, понад півтисячі мають патології і усіх дітей виходжують у невеликому центрі, де не вистачає апаратури та місць.

Дивіться: Грип в Україні: у двох областях різкий сплеск захворюваності (ІНФОГРАФІКА)

Гроші на будівництво нового просять не перший рік, але марно. Тож про новітні медичні технології та пологові зали, прикарпатські породіллі лише мріють.

Жінок з патологіями вагітності розміщують по восьмеро у кімнаті. На 8 палат лише 3 санвузли і один душ.

Про те, на що скаржаться на Франківщині – на Буковині лише мріють. Перинатального центру тут взагалі немає. Пологовий реконструюють вже 5 років. Тим часом жінки народжують у дитячій лікарні.

Вчора Факти ICTV писали, чому онкохворі помирають у черзі, бо їм в Україні не роблять операції.

Опубліковано Жовтень, 30 в 10:52



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.