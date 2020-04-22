Не вистачає на зарплати та медикаменти. Стаціонар на Волині недоотримав гроші

23 млн грн, але лише половина від необхідних грошей. Так Національна служба профінансувала єдиний на Волині стаціонар для лікування хворих на туберкульоз. Цих коштів, кажуть медики, на зарплату працівникам не вистачить, не кажучи вже про якісну терапію.

Профільні чиновники проблеми не бачать і, на їхню думку, сума для цього закладу цілком достатня. В свою чергу лікарі звернулися до президента.

І міністр охорони здоров’я Максим Степанов визнав, що майже тисяча лікарень недофінансовані, і цьогоріч отримають менше грошей ніж 2019 року.

У лікарні взялися поліпшувати умови, ремонтують палати, та приміщення, до яких десятки років не доходили руки. Та через брак фінансування тепер усі роботи під питанням.

Факти ICTV раніше писали про те, як зміниться українська медицина.

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