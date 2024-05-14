Не вистачає сил, тож масштаби будуть меншими: Бєлєсков про наступ РФ на Харківщині

Оскільки Росія раніше почала наступ, ніж планувала, то окупантам не вистачає живої сили на фронті у Харківській області.

Про в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив старший аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков.

– З точки зору оцінок та очікування російського наступу найголовніше, що треба відзначити, що попередньо говорилось про кінець травня-початок червня. Росіяни почали раніше і вони не довели угруповання до тих цифр, які називались ГУР, тому що там вважали, що росіяни перейдуть до активних дій маючи 50-70 тис. осіб, зараз, за оцінками, вони мають 30-35 тис., – зауважив він.

Наступ РФ на Харківщині

Він зазначив, що через те, що РФ має менше сил та засобів, ніж планувала – масштаби наступу будуть меншими.

– А далі, якщо у них будуть більші успіхи, ніж вони очікували, то вони нарощуватимуть зусилля, перекидатимуть ресурси з інших напрямків. Якщо їм вдасться відволікти наших сил більше саме на Харківщині, то зрозуміло посилиться тиск на інших напрямках, – додав Бєлєсков.

На думку аналітика, наразі Харківщина не є основним напрямком удару і цілі у ворога обмежені – створити плацдарм північно-східніше від Харкова і загрожувати артилерією місту, а також захопити та укріпитися у Вовчанську.

– Так, наразі їх цілі обмежені, але ніщо їм не заважає додатково перекинути сили, якщо вони будуть бачити успіхи саме на цьому напрямку, замість того, аби атакувати нас інтенсивно на тих вже ключових операційних напрямках, які були до 10 травня, – наголосив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 13 травня, російські окупанти здійснили 11 атак, намагаючись прорватися на Харківському напрямку, та мали частковий успіх.

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