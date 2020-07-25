Не витримали троси: в Одесі знову не вдалося підняти затонулий танкер Delfi

В Одесі поновили роботи з підняття затонулого танкера Delfi. Судно ніяк не вдається перевернути, адже воно лежить на боці.

Другий день поспіль на пляжі Дельфін намагаються підняти танкер Delfi, який прибило до хвилерізу 9 місяців тому. Операцією займається представник судновласника, залізний трос завели на судно, а кінці зафіксували на двох буксирах Балкіс та Австралія.

Втім, й цього разу судновласнику не вдалось підняти судно на кіль, сталеві троси не витримали й порвалися.

Така ж невдача була і тиждень тому, коли вперше спробували зняти Delfi з хвилерізу. Всі ці 9 місяців з танкеру витікають залишки нафтопродуктів, щоразу викидів все більше.

Сьогодні було зафіксовано забруднення морської акваторії – 7500 метрів. Пляма пішла на пляж, на пісок, – Віталій Караулов, державна екологічна інспекція в Одеській області.

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Навколо Delfi встановили додаткове бонове кільце, аби не допустити забруднення моря.

Декілька днів тривали підготовчі підводні роботи, аби надати судну плавучості. Ускладнило роботу й кам’янисте та неглибоке дно, за яке чіплявся останній трьохсот метровий трос.

Це й сповільнювало роботу. Сьогодні останній термін виконання робіт судновласником.

Представник судновласника заявив, що намагатиметься домовитись про продовження терміну евакуації танкера. Delfi сподіватимуться поставити на кіль до 10 серпня, а через два тижні забрати з міського пляжу.

21 листопада через шторм біля берегів Одеси отримав пошкодження та почав тонути іноземний танкер Delfi під прапором Молдови, призначений для дозаправки паливом суден, що стоять на рейді.

Відомо, що забруднення води в 53 рази перевищувало норму.