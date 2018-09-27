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Не заплатив – не користуєшся. Київводоканал відключає воду боржникам

У Києві злісних неплатників за користування водою все частіше почали відключати від каналізації. Такий крайній спосіб доволі дієвий, кажуть у Київводоканалі. Адже доволі часто листи і СМС-повідомлення з проханням погасити борги за користування водою люди ігнорують місяцями, а інколи і роками.

Комунальники пояснюють: впродовж року чоловік не йшов на контакт і ніяк не реагував на повідомлення. Не відчинили двері і сьогодні. Тому після останнього попередження за справу взялася спецбригада. З даху будинку у каналізаційну трубу заводять чоп і спостерігаючи на моніторі перекривають водовідведення саме із квартири де накопичилися борги. Сусіди дискомфорту не відчувають, запевняють у водоканалі.

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Нині у столиці споживачі заборгували за воду понад 800 млн. грн. Більшість із них – це саме мешканці багатоквартирних будинків. Щомісяця боржникам надсилають 20 тис. листів та смс-повідомлень із проханням сплатити гроші. Чимало людей отримавши останнє попередження реагують миттєво – і таки гасять борги.

Відключений від каналізації має два варіанти – не користуватися водою і послугами взагалі, або ж все таки сплатити борг і послугу підключення – це коштує майже 2 тис. гривень.

До слова, збільшення аліментів і пеня для боржників: у силу вступив новий закон.

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