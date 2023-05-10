Не здався ворогу ціною життя: історія бійця Нацгвардії, якого вбили в полоні

Військовослужбовець НГУ Олександр повернувся з Ізраїлю щойно в Україні почалась повномасштабна війна. Боєць з позивним Партизан обороняв донецький напрямок. 23 грудня його було поранено і взято в полон: український дрон відзняв, як вагнеровець забрав в Олександра зброю, документи та сигарети, і щойно їх докурив – розстріляв полоненого.

Повернути тіло вдалося тиждень тому, впізнала Олександра дружина за двома татуюваннями – там були імена дітей. Боєць віддав за Україну найцінніше – своє життя.

Дружина бійця Олена Дубовик бажає лише одного: аби вбивство її чоловіка визнали воєнним злочином, а вбивцю-боягуза покарали. Свого коханого запам’ятала завжди усміхненим відчайдухом.

– Він був поранений і взятий у полон, і, по суті, росіяни мали б надати йому медичну допомогу, – зазначила Олена Дубовик.

Знайти тіло та повернути його вдалося завдяки Ярославу Скрипнику та його побратимам. Він зазначив, що наші захисники до останнього вели важкий бій, а Партизана розстріляли через те, що він так і не здався ворогу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.