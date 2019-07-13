Не зламався за 4 роки в’язниці: Сенцов відзначив своє 43-річчя за гратами

У російській колонії йому сидіти за вироком ще 14 років. Попри протести світової спільноти і 145 днів голодування президент Путін його не звільнив. Сьогодні український митець Олег Сенцов у північній російській колонії Лабитнангі відзначає свій 43 день народження.

4 роки із 43 свого життя Олег Сенцов провів у російській в’язниці. За його звільнення виступали і світові політики, і прості громадяни. Це виявилось довгою дистанцією, чимало людей вже втомились. Але є й ті, хто не полишає справу нагадувати світу про політичних в’язнів Кремля – і зокрема про українського митця Олега Сенцова, у якого сьогодні День народження.

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Російські спецслужби звинуватили Сенцова нібито в організації теракту, сам Олег стверджує – його затримала ФСБ, тортурами вибивали зізнання, але режисер себе не обмовив. Докази на суді були сфальшованими, однак вердикт уже був написаний у Кремлі – 20 років колонії сурового режиму.

Сенцова етапували на північ, у Лабитнангі, в Ямало-Ненецький автономний округ, Москва прагнула сховати його від світу, але завдячуючи небайдужим за останній рік на театральній сцені поставили п’єсу Сенцова Номери. Нині триває робота над однойменним фільмом, який обіцяють показати наступного року.

З Олегом Сенцовим творча група узгоджувала чимало питань по кінокартині. Сподіваються, що фільм братиме участь у багатьох міжнародних кінофорумах.

Також цього року вийшла збірка оповідань Сенцова Жизня, яку презентували на книжковому арсеналі. У Німеччині Франції, Англії, Латвії, США і звичайно ж Україні сьогодні пройдуть акції Save Олег Сенцов.

Кінопродюсер Анна Паленчук каже – нещодавно Сенцова відвідував його адвокат. Олег і далі плідно працює, пише оповідання, і його друзі сподіваються, що незабаром він порадує своїми новими творами. Імовірно, не все нині так, як бачилось 4-5 років тому. Але Олег Сенцов поки не зламався і є прикладом для інших.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в черговий раз закликало Росію звільнити політв’язня Олега Сенцова.

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