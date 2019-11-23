Не зможемо це пробачити. Україна вшанувала пам’ять жертв голодоморів

В Україні відзначають День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Радянський режим закатував мільйони безвинних жертв голодом лише за те, що вони українці.

По всій країні 23 листопада відбуваються акції пам’яті. Перш ніж прийти до меморіалу на офіційні заходи президент Володимир Зеленський разом з дружиною поклали колоски до знаку жертв Голодомору на Михайлівській площі. Його промова була не довгою. Президент пообіцяв, що цей злочин ніколи не буде забутим.

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Разом із президентом на заходи прийшли прем’єр, спікер, політики, громадські та культурні діячі, представники духовенства різних конфесій. Вони провели спільний молебень.

Біля пам’ятника дівчинці дипломати зарубіжних країн поставили свічку, а посольство США у Twitter ще раз наголосило, що Голодомор – це злочин проти людства.

Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців, така заява Джастіна Трюдо, прем’єр-міністра Канади.

Після хвилини мовчання та покладання свічок від офіційний делегації, до монументу пішли сотні звичайних українців. Багато людей прийшли з дітьми, щоб вони змалку розуміли, що про це потрібно пам’ятати.

Нагадаємо, у День пам’яті жертв Голодомору, 23 листопада, Україна вшановує пам’ять жертв штучного голоду 1932-1933 років.

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