Не знайшов в магазині соусу: американець відкрив фермерський бізнес в Україні

Чіп Тейлор – американський місіонер, який приїхав до України допомагати наркозалежним, нині на Хмельниччині веде успішний фермерський бізнес. Помідори, зелень, салати – все органічне. Причина: він не знайшов на українських прилавках мексиканський соус – і вирішив зайнятися його виробництвом.

Його невеличка ділянка суттєво відрізняється від наших традиційних городів. Біля його оселі задіяний кожен клаптик. І нагадує, земля жива, і її не варто отруювати хімічними добривами. За це ґрунти йому віддячують величезним врожаєм, всього з декількох рядків збирають до півтони помідор. Насправді, переконує американський землероб, у нього немає ніякого секрету – лише праця та повага до землі.

Дивіться: Секрети бізнесу таксистів: хто такі бомбили та хто їх кришує

Чіп був далекий від землеробства. У місіонерських справах разом із дружиною-українкою опинився у селі на Хмельниччині. Тут і залишилися. Розвинуте за 3 роки господарство дозволяє не лише прохарчуватися, а й дає прибуток. А ще з власних томатів Чіп готує мексиканський соус сальсу, якого не міг знайти в українських магазинах.

Кілограм помідорів із ферми Чіпа торік коштував близько 20 грн – магазинні продавали майже по 30. Популярніша зелень – рукола, шпинат, салат, токійська цибуля, кінза.

До слова, із гастарбайтерів – у інвестори: як заробітчани створюють бізнес в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.