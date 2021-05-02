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Факти / Відео / Україна

Не зважають навіть на Великдень. Російські бойовики 12 разів обстріляли ЗСУ

Російські найманці не перестають гатити по наших позиціях навіть у свята. За даними штабу ООС окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських військових.

Стріляли з великокаліберних мінометів та кулеметів біля населених пунктів Південне, Шуми, Піски, Талаківка та Новгородське.

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У районі Водяного та Майорського російсько-окупаційні війська використовували безпілотники.

Також, на жаль, під час обстрілів зазнав поранення один наш боєць. Станом на ранок 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Затримання італійця, що воював на Донбасі

В Італії затримали найманця РФ, який воював на Донбасі. Ним виявився 50-річний колишній поліцейський із міста Кальярі.

Затриманий потрапив у поле зору українських правоохоронців ще у 2015 році під час розслідування участі італійських найманців у проросійських незаконних збройних формуваннях на сході України.

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