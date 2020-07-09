Небезпечна колізія: 8 тис. викладачів медвишів не мають права лікувати хворих

В Україні 8 тис. викладачів медичних вишів не мають права надавати лікарську допомогу. Це попри те, що зараз у лікарнях бракує кваліфікованих фахівців і всі сили медиків покладені на боротьбу з коронавірусом.

Ситуацію погіршив другий етап медичної реформи, який перетворив лікувальні установи на некомерційні підприємства. Тепер медичні вузи мають платити лікарням, аби їхні кваліфіковані фахівці могли там попрактикуватися.

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До 1 квітня викладачі практикувалися в тих медзакладах, де розміщувалися їхні кафедри. Лікарня з вишем укладала договір, і всі були в плюсі.

Медзаклад отримував консультації кваліфікованих професорів, доцентів, а ті могли удосконалювати теорію на практиці, практично працювати зі студентами. Нині ж лікарні стали некомерційними установами і безоплатно надавати приміщення під кафедри їм невигідно.

Нині лікарською практикою займаються 1,5 тисячі фахівців, це ті, які працюють у лікарнях за сумісництвом.

Днями у Верховній Раді нарешті ухвалили додатковий законопроект, який дозволяє педагогам практикуватися в медзакладах, навіть якщо договору між його вишом і лікарнею немає.

Текст закону ще не опублікували, тож чинності він ще не набув. До того ж діятимуть зміни лише два роки і це тимчасове розв’язання проблеми, нарікають викладачі.

Нестача медиків у Харкові

У Харкові шукати медиків довелося по всьому регіону. Хворі на коронавірус лишилися фактично один на один з недугою.

Після сутичок під диспансером, коли чорнобильці не пускали швидкі з недужими на Covid-19, в реанімаціях не лишилося жодного анестезіолога. Злякалися та звільнилися навіть ті, хто до цього дав згоду медсестри, санітарки.

Як і в 2014 році вся надія на добровольців – волонтери кинули клич в соцмережах і такої реакції не очікували навіть вони. На допомогу зголосилися прийти ті, хто роками не працював за фахом або ж інтерни вишів.

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