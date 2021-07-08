Небезпечна стадія. Як світ бореться з Covid-19 і як громадян мотивують вакцинуватися

Світ продовжує боротися з пандемією коронавірусу. Країни активно вакцинують свої громадян та продовжують встановлювати карантинні правила.

За даними ВООЗ, на планеті уже зареєстрували понад 4 млн смертей від вірусу.

– Світ зараз перебуває на небезпечній стадії пандемії. Ми проминули трагічну віху у 4 млн зареєстрованих смертей від коронавірусу на планеті. І деякі країни з високим відсотком вакцинованих першою дозою готуються протягом наступних місяців розгорнути кампанії повторної вакцинації, тоді як інші держави у кожному регіоні світу переживають пік – і смертності, і госпіталізацій, – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

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Найскладніша ситуація, попри інтенсивну вакцинацію, зберігається в Індії та Південній Америці. Крім того, щодня б’є антирекорди й Росія. За останніми даними, у країні 734 смерті і 25 тис. заражень за добу.

Хоча є і позитивні новини. Велика Британія планує дозволити повністю вакцинованим мандрівникам приїздити до країни і не відбувати самоізоляції.

А у США успішно працюють різні заохочення до вакцинації від коронавірусу. У штаті Колорадо багатодітна мама виграла $1 млн у лотереї, гроші з ініціативи губернатора розігрували серед тих, хто зробив щеплення.

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