Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Небезпечна стадія. Як світ бореться з Covid-19 і як громадян мотивують вакцинуватися

Світ продовжує боротися з пандемією коронавірусу. Країни активно вакцинують свої громадян та продовжують встановлювати карантинні правила.

За даними ВООЗ, на планеті уже зареєстрували понад 4 млн смертей від вірусу.

– Світ зараз перебуває на небезпечній стадії пандемії. Ми проминули трагічну віху у 4 млн зареєстрованих смертей від коронавірусу на планеті. І деякі країни з високим відсотком вакцинованих першою дозою готуються протягом наступних місяців розгорнути кампанії повторної вакцинації, тоді як інші держави у кожному регіоні світу переживають пік – і смертності, і госпіталізацій, – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Читайте: Covid-19 на стероїдах: чим небезпечний штам Дельта та як від нього захиститися

Найскладніша ситуація, попри інтенсивну вакцинацію, зберігається в Індії та Південній Америці. Крім того, щодня б’є антирекорди й Росія. За останніми даними, у країні 734 смерті і 25 тис. заражень за добу.

Хоча є і позитивні новини. Велика Британія планує дозволити повністю вакцинованим мандрівникам приїздити до країни і не відбувати самоізоляції.

А у США успішно працюють різні заохочення до вакцинації від коронавірусу. У штаті Колорадо багатодітна мама виграла $1 млн у лотереї, гроші з ініціативи губернатора розігрували серед тих, хто зробив щеплення.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

4 млн смертей та поширення штаму Дельта у світі: Covid-новини 8 липня
4 млн смертей та поширення штаму Дельта у світі: Covid-новини 8 липня
Неформальний радник Трампа планував створити в Україні приватну військову компанію – Time
Неформальний радник Трампа планував створити в Україні приватну військову компанію – Time
Чому важливо отримати другу дозу Covid-вакцини
Чому важливо отримати другу дозу Covid-вакцини
Що робити, якщо дані про Covid-вакцинацію не внесли до е-системи
Що робити, якщо дані про Covid-вакцинацію не внесли до е-системи
Через провокацію РФ: у Литві на базі НАТО перервали виступ прем’єра Іспанії
Через провокацію РФ: у Литві на базі НАТО перервали виступ прем’єра Іспанії
Данія передасть Україні 500 тис. доз Covid-вакцини – Кабмін
Данія передасть Україні 500 тис. доз Covid-вакцини – Кабмін
Covid-19 на стероїдах: чим небезпечний штам Дельта та як від нього захиститися
Covid-19 на стероїдах: чим небезпечний штам Дельта та як від нього захиститися
Covid-сертифікати в Україні: коли з’явиться паперова версія та де її отримати
Covid-сертифікати в Україні: коли з’явиться паперова версія та де її отримати
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка