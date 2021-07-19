Небезпечні гірські річки: чому у Івано-Франківську немає жодного місця для купання

Через нехтування елементарними правилами безпеки лише за останній тиждень на водоймах України потонуло понад 100 людей.

Останні трагічні випадки трапились в Івано-Франківську, там вода забрала життя дітей.

На пляжі міста вийшли патрулі, щоб проводити роз’яснювальну роботу. До того ж, у Франківську хочуть запровадити штрафи 50 тис. грн для тих, хто купатиметься у необлаштованих місцях, але от облаштованих там немає.

Берег річки Бистриці Солотвинської – чи не найпопулярніше місце відпочинку жителів Івано-Франківська.

Кілька днів тому 14-річний хлопчик стрибнув з обриву і не виплив.

За день до того 12-річну дівчинку буквально під берегом затягло у вир. Врятувати її медикам не вдалося.

Тут завжди людно, нині на місці трагедії охочих охолодитися в гірському потоці небагато: частина боїться, частина перейшла на інше місце.

– Я їх туди не пускаю, вони коло берега. Якщо вони хочуть туди трошки далі, то йду з ними плавати, – каже жителька Івано-Франківська Уляна.

Люди налякані та обурені, адже на річці немає жодного облаштованого місця для відпочинку. Лише купи гілля, яке нанесла ще торішня повінь, його не вивезли.

– Тут завжди дуже-дуже багато людей і дивно, що раніше тут не було жодної рятувальної служби, жодної медичної сестри, які б могли швидко надати медичну допомогу, – каже місцева мешканка Оксана.

Міський голова пішов іншим шляхом і заборонив купатися у необлаштованих місцях. Штраф за порушення – 50 тис. грн.

Поки на річці не штрафують, натомість з’явились рятувальники та муніципальна варта.

Франківськ оперізують дві гірських річки: Бистриця Надвірнянська та Бистриця Солотвинська, а місць для відпочинку справді немає, визнає мер.

Їх і не може бути, бо річки небезпечні, тут постійні повені. Щороку шалений потік просто змиває пляж, який намагаються бодай якось впорядкувати.

Розчистити русло від дерев і колод, які нанесла вода, також не можуть, запевняє мер, бо річки на балансі водного господарства.

Втручатися в їхню роботу – протизаконно. Відтак, жодного облаштованого пляжу немає в усій області.

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