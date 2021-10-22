Небезпечні трансжири: де містяться та які захворювання провокують

За рік українець з’їдає у середньому 6 кг трансжирів. Це дуже поганий показник, адже через це громадяни частіше хворіють на діабет, серцево-судинні та нервові захворювання. А ще це впливає на здатність продовжувати рід.

Джерелом цих шкідливих речовин є хліб, печиво, цукерки, шоколад, морозиво, чіпси та всі продукти, які містять рослинну, пальмову олію, кондитерський жир. Особливо небезпечною є гідрогенізована олія.

Завдяки використанню таких трансжирів продукти мають довший термін придатності. Але негативний бік – шкода для здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країн-учасниць відмовитись від використання трансжирів у харчовій промисловості вже до 2023 року.

Чимало європейських держав, особливо скандинави, це вже роблять. В Україні ж поки що діє наказ Мінагрополітики, який дозволяє додавати у шоколадні вироби рослинні жири, зокрема і пальмову олію, але не гідрогенізовану.

Щоб вберегтися від негативного впливу трансжирів, важливо відмовитися від таких продуктів та дотримуватися принципу здорового харчування. Солодощі та випічку краще готувати самому за старими рецептами з найпростіших продуктів.

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