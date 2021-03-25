Небезпечніше, ніж Petya. Україні загрожує нова масштабна кібератака

Україні та її громадянам загрожує нова масштабна кібератака.

За інформацією Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО, вона може завдати значно більше шкоди, ніж вірус Petya у 2017-му.

Водночас у небезпеці опинилися не лише установи й підприємства, які використовують пошту Microsoft Exchange, але й прості українці, які користуються продуктами цієї корпорації.

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У РНБО запевняють, що державні органи готові до нових кіберзагроз.

Приватному сектору і простим українцям, щоб вберегтися від ймовірної атаки, необхідно негайно оновити системи і перевірити власні комп’ютери та сервери. У цьому допоможуть ліцензійні антивіруси.

Також варто пам’ятати прості, але дієві правила:

ігнорувати сумнівні сайти у мережі;

не відкривати підозрілі повідомлення;

не ділитися конфіденційною інформацією.

Загроза РФ

У НАТО нагадали про загрози, які чинить діяльніть РФ.

Зокрема, представники Альянсу згадали й про кібератаки.

Детальніше про загрози РФ читайте на Фактах ICTV.

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