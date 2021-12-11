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Небезпечний дрифт в Одесі: як влада бореться із горе-аматорами та що радять експерти

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV

В Одесі усе більше набирає популярності дрифт серед аматорів. Щоправда, такий екстрим відбувається не на обладнаному треку, а на міських дорогах.

Сергій Губанов, професійний дрифт-пілот із багаторічним стажем, називає таких водіїв свавільниками. Адже вони наражають на небезпеку людей.

Аби убезпечити жителів, на найпопулярніших локаціях, влада Одеси облаштувала чотири так звані берлінські антидрифтерські подушки, які мають обмежувати швидкість екстремалів. А спільно з патрульною поліцією встановили 9 камер автоматичної фіксації швидкості. Це, на думку мерії, дещо стримає любителів поганяти.

Та на думку професійних спортсменів, дієвіший варіант – створити спеціальний майданчик, який би став альтернативою міським вулицям.

– Є недобудована дорога на шостому кілометрі, де навіть проводяться змагання з дрифтингу. Але можливо треба виділити землю десь за містом для будівництва гоночного треку. Це може бути така атракція туристична та економічна, – каже транспортний експерт Петро Обухов.

Стримати любителів екстриму на дорогах має посилення відповідальності. Бо невеликі штрафи їх не лякають. Тому у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, який передбачає за перевищення швидкості в населених пунктах збільшення стягнень.

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