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Софія Зінов'єва |

Небезпечний рекорд: у Києві чоловік на моноколесі розігнався швидше авто

У Києві чоловік розігнався на моноколесі до 60 км/год.

Його зняв на відео один із водіїв, що був поруч. На відеозаписі видно, що чоловік їде бульваром Перова в Дніпровському районі, обганяючи навіть легковий автомобіль.

Хоча 24 червня КМДА та оператори прокату електросамокатів підписали меморандум, який запроваджує певні обмеження на користування особистим електротранспортом.

Згідно з новими обмеженнями, законом будуть регулюватись п’ять основних пунктів:

  • Зони пересування;
  • Обмеження швидкості руху;
  • Обмеження точок старту та фінішу;
  • Ідентифікаційні номери та страхування;
  • Передача місту даних про користування.

Відтепер у межах міста на орендованому електросамокаті можна розганятись максимум до 20 км/год.

Заборонено буде пересуватись деякими зонами, у яких електротранспорт автоматично вимикатиметься. 

Це пішохідний Поділ, частина вулиці Сагайдачного, Пейзажна алея, Байкове та Лук’янівське кладовища.

Повний перелік заборонених зон можна подивитись на мапі від КМДА.

Деталі про інші обмеження на користування електросамокатами читайте в нашому матеріалі.

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