Факти / Відео / Небезпека чи користь? Як правильно вживати напівфабрикати/

Небезпека чи користь? Як правильно вживати напівфабрикати

Українці дедалі частіше заощаджують на приготуванні їжі. Зрештою в магазині зараз заморожених напівфабрикатів так багато, що очі розбігаються. Ми давно звикли до вареників чи пельменів. Нині ж можна купити й заморожені голубці, сирники, млинці, котлети.

Дієтологи кажуть – заморожені овочі та фрукти своїх корисних властивостей не втрачають. І вживати їх   навіть корисно.

Читайте: Прострочена їжа та хімікати: як українців обманюють на заправках

Експерти кажуть – найкраще піддаються заморозці овочі, фрукти та ягоди.  У герметичній упаковці їх можна зберігати до 2 років.  М’ясо, птиця та риба до 12 місяців.  Усі продукти не можна розморожувати двічі.  Бо після першої розморозки  у їжі вже починають розводитися  бактерії. І радять людям  перш за все звертати увагу на зовнішній вигляд та написане на упаковці. Особливо це стосується напівфабрикатів.

Напівфабрикати дієтологи радять їсти не частіше ніж двічі на тиждень. І все ж таки радять не лінуватися і готувати такі страви власноруч.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зміняться ціни на продукти.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Понюхайте, перш ніж викинути: чому у Норвегії модно їсти прострочені продукти
Діти з цукерками
Як алкоголь. Вчені зробили несподівані висновки про вплив цукру
Бобові в Україні: як заробити та куди експортують
Лапками ворушать: у столичному фаст-фуді подають їжу з тарганами
Замість смітника – на кухню ресторану. Як у Швеції рятують майже зіпсовані харчі
Як правильно їсти, щоб прожити довше
Гуцульська овеча бринза: ціна та як виготовляють
Без ризику для здоров’я! Чим годувати школярів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка