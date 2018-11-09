Небезпека чи користь? Як правильно вживати напівфабрикати

Українці дедалі частіше заощаджують на приготуванні їжі. Зрештою в магазині зараз заморожених напівфабрикатів так багато, що очі розбігаються. Ми давно звикли до вареників чи пельменів. Нині ж можна купити й заморожені голубці, сирники, млинці, котлети.

Дієтологи кажуть – заморожені овочі та фрукти своїх корисних властивостей не втрачають. І вживати їх навіть корисно.

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Експерти кажуть – найкраще піддаються заморозці овочі, фрукти та ягоди. У герметичній упаковці їх можна зберігати до 2 років. М’ясо, птиця та риба до 12 місяців. Усі продукти не можна розморожувати двічі. Бо після першої розморозки у їжі вже починають розводитися бактерії. І радять людям перш за все звертати увагу на зовнішній вигляд та написане на упаковці. Особливо це стосується напівфабрикатів.

Напівфабрикати дієтологи радять їсти не частіше ніж двічі на тиждень. І все ж таки радять не лінуватися і готувати такі страви власноруч.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зміняться ціни на продукти.

Опубліковано Листопад, 09 в 15:02



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