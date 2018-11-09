Небезпека чи користь? Як правильно вживати напівфабрикати
Українці дедалі частіше заощаджують на приготуванні їжі. Зрештою в магазині зараз заморожених напівфабрикатів так багато, що очі розбігаються. Ми давно звикли до вареників чи пельменів. Нині ж можна купити й заморожені голубці, сирники, млинці, котлети.
Дієтологи кажуть – заморожені овочі та фрукти своїх корисних властивостей не втрачають. І вживати їх навіть корисно.
Читайте: Прострочена їжа та хімікати: як українців обманюють на заправках
Експерти кажуть – найкраще піддаються заморозці овочі, фрукти та ягоди. У герметичній упаковці їх можна зберігати до 2 років. М’ясо, птиця та риба до 12 місяців. Усі продукти не можна розморожувати двічі. Бо після першої розморозки у їжі вже починають розводитися бактерії. І радять людям перш за все звертати увагу на зовнішній вигляд та написане на упаковці. Особливо це стосується напівфабрикатів.
Напівфабрикати дієтологи радять їсти не частіше ніж двічі на тиждень. І все ж таки радять не лінуватися і готувати такі страви власноруч.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зміняться ціни на продукти.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!