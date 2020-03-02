Недобровільне об’єднання: Гореничі не хочуть створювати ОТГ з Білогородкою
Недобровільне об’єднання – у Київській обласній державній адміністрації створюють територіальні громади попри волю мешканців, що викликає численні скандали.
Так, обласні чиновники вважають, що Гореницька сільська рада, а це чотири населені пункти, має об’єднатися із селом Білогородка.
Жителі Гореничів проти такого сусідства. Кажуть, що нині мають більший бюджет і успішно господарюють. Якщо ОТГ утворять із Білогородкою, то про розбудову інфраструктури можна забути.
Водночас в адміністрації таке сусідство називають економічно вигідним. Докладніше – у сюжеті Наталі Кулик.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Волині людей проти їхньої волі приєднують в об’єднані громади.
2020-03-02Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.