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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Недобровільне об’єднання: Гореничі не хочуть створювати ОТГ з Білогородкою

Недобровільне об’єднання – у Київській обласній державній адміністрації створюють територіальні громади попри волю мешканців, що викликає численні скандали.

Так, обласні чиновники вважають, що Гореницька сільська рада, а це чотири населені пункти, має об’єднатися із селом Білогородка.

Жителі Гореничів проти такого сусідства. Кажуть, що нині мають більший бюджет і успішно господарюють. Якщо ОТГ утворять із Білогородкою, то про розбудову інфраструктури можна забути.

Водночас в адміністрації таке сусідство називають економічно вигідним. Докладніше – у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Волині людей проти їхньої волі приєднують в об’єднані громади.

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