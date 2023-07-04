Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV

”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали

Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну “неіснуючою”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Після розголосу таксиста-поціновувача російських пісень звільнили, завітали й співробітники СБУ. Чоловік записав відеозвернення, попросив вибачення, заявив, що він патріот України, а тоді просто розлютився.

Шокує, що попри 9-й рік кривавої війни, численних загиблих, зруйновані й затоплені міста та знищені долі досі є ті, хто споживає російське. Саме через це Харків називають “ватним”, хоча місто не зганьбилось у 2014, стало стіною у 2022, а містяни віддають життя за свободу.

Та поціновувачі російських пісень є не лише у Харкові. На Київщині в караоке співають Лєпса, який обіцяв росіянам платити мільйон за підбитий український танк. А ось в Одесі двом жінкам, які називали себе “корінними одеситками”, не сподобався український репертуар вуличних музикантів. Ба більше, є такі, хто любить агресора попри все, навіть в затопленому росіянами Херсоні, чий будинок по вінця у воді.

Тішить, що такої “вати” зовсім небагато, порівняно з тими, хто всіляко підтримує боротьбу України проти російської агресії. Військовослужбовець Збройних Сил Василь Білоус радіє, що справжні патріоти є всюди, і що наша молодь здебільшого реагує на російське, як на червону ганчірку.

Київщина, Одеса, скандал, Факти ICTV, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
“Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь