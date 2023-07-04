”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали

Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну “неіснуючою”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Після розголосу таксиста-поціновувача російських пісень звільнили, завітали й співробітники СБУ. Чоловік записав відеозвернення, попросив вибачення, заявив, що він патріот України, а тоді просто розлютився.

Шокує, що попри 9-й рік кривавої війни, численних загиблих, зруйновані й затоплені міста та знищені долі досі є ті, хто споживає російське. Саме через це Харків називають “ватним”, хоча місто не зганьбилось у 2014, стало стіною у 2022, а містяни віддають життя за свободу.

Та поціновувачі російських пісень є не лише у Харкові. На Київщині в караоке співають Лєпса, який обіцяв росіянам платити мільйон за підбитий український танк. А ось в Одесі двом жінкам, які називали себе “корінними одеситками”, не сподобався український репертуар вуличних музикантів. Ба більше, є такі, хто любить агресора попри все, навіть в затопленому росіянами Херсоні, чий будинок по вінця у воді.

Тішить, що такої “вати” зовсім небагато, порівняно з тими, хто всіляко підтримує боротьбу України проти російської агресії. Військовослужбовець Збройних Сил Василь Білоус радіє, що справжні патріоти є всюди, і що наша молодь здебільшого реагує на російське, як на червону ганчірку.

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