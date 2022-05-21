Недооцінили нас: військові про розбитих росіян під Білогорівкою

Завдяки нашим артилеристам російські солдати буквально згоріли на роботі. Лише за три дні українські армійці знищили тисячу російських військових, спалили близько сотні одиниць техніки.

За даними розвідки, ліквідували командира інженерно-саперної бригади, що намагалася перекинути понтони через Сіверський Донець. А ще обнулили цілу мотострілецьку бригаду, яка йшла на прорив.

Невелика група росіян чисельністю до однією роти все ж змогла прорватися через річку, але тут їх вже зустрічали українські бійці. Ворожі сили переважали утричі, але це їх не врятувало.

— Дуже близькі контакти були, до 100 метрів. Часом бувало і ближче. Вони просто нас недооцінили. Насправді ми значно сильніші за них, мотивованіші. А їхній професіоналізм за 10-бальною шкалою можна оцінити на одиницю, – військовий ЗСУ на псевдо Фенікс.

Військові кажуть, що знайдені речі окупантів підуть у музей трофеїв, як раніше було з німецькими.

Поразка рашистів під Білогорівкою змусила їх відмовитися від значної частини східного фронту.

За словами президента України Володимира Зеленського, перед початком повномасштабного вторгнення Росії армія України налічувала від 250 тис. до 260 тис. людей. Зараз особовий склад Збройних сил України вже становить 700 тис. осіб.

За словами президента, для такої країни, як Україна, потрібна армія не у 250 тис., з яких, як уточнив Зеленський, бойових було 120 тис. Тому на початку 2022 року він підписав указ про збільшення ЗС на 100 тис. на наступний рік.

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