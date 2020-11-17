Недовіра, доступ і вибори в США: три перепони для глобальної вакцинації від Covid-19

Дані про ефективність на понад 90% одразу двох вакцин, розроблених за схожою технологією – від компаній Pfizerі та Moderna – викликали хвилю оптимізму серед медичної спільноти.

Попри те, що світло в кінці тунелю таки з’явилося, на шляху лишається чимало перепон – недовіра населення, доступ до вакцини менш заможних країн, і у США – затримка із переходом влади.

Схвалити вакцину у США можуть вже найближчими тижнями. Утім, далеко не всі американці готові вакцинуватися на цьому етапі.

Першими вакцину, за планом, мають отримати медики і ті, хто працюють на передовій боротьби із пандемією. Вакцинація загального населення у США може розпочатися вже у квітні-травні.

Утім нині конкретні плани дистрибуції вакцини у США зависли у повітрі. Чинний президент Дональд Трамп продовжує не визнавати поразку на виборах.

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А відтак перехідна команда Джо Байдена, прогнозованого переможця, не має доступу до прогресу і планів чинної адміністрації щодо боротьби із пандемією.

У своїх планах дистрибуції вакцини Байден обіцяє врахувати і глобальну потребу.

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