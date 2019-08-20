Нефьодов обіцяє очистити митну службу від корупції за два роки

Глава державної митної служби – Максим Нефьодов хоче почути конкретику від підприємців: імена корупціонерів чи назви корумпованих митних підрозділів.

Відбір кадрів у нові підрозділи триває. Однак, значно складніше виявилося звільнити старих. Із чотирьох очільників митниць, яких вимагав усунути президент Володимир Зеленський, посади позбувся лише керівник Львівської.

Нефьодов обіцяє – запустити нову митницю планують у вересні. А повністю реформувати її: очисти від корупції та зробити послуги максимально автоматизованими за два роки. Чи вдасться це, залежить від підтримки уряду та парламенту. І чи підвищать співробітникам зарплати. Тепер рядовий митник отримує приблизно 7 тис. грн.

Після вступного слова – сесія запитань. Чи не найбільше скарг на черги на кордоні з Польщею. Вантажівки з товаром чекають на кордоні по декілька діб, бо бракує дозволів на розмитнення. Про нові ліміти Україна домовляється з Польщею.

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Дозволи, це до Укртрансбезпеки та уряду, каже Нефьодов. Він же займатиметься відновленням пунктів пропуску. Чимало в жахливому стані, навіть без туалетів, а пропускна спроможність мізерна. А це теж – причина черг і корупційних скандалів. Скандалом закінчилася спроба відремонтувати шість пунктів за гроші Євросоюзу. ЄС припинив проект, бо роботи припинили.

Бізнес також просить митницю встановити прозорі тарифи на розмитнення.

Максим Нефьодов зауважує – часто підприємці навпаки невиправдано просять знижок на розмитнення. Тому погоджується, що чіткі правила таки потрібні і бажано однакові з європейцями. На зустрічі жодних документів не підписували. Однак дискутували довго. Зійшлися на тому, що реформа митниці вкрай потрібна, як і чесні правила гри, бо інакше корупції не здолати. Адже щороку через неї Україна втрачає не менше 5 млрд доларів.

До слова, що робитиме і скільки часу потрібно – Нефьодов про нову посаду.

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