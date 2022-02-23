Негайно ввести санкції проти Путіна: у світі пройшли акції на підтримку України

Напередодні у багатьох містах Європи і не тільки відбулись акції на підтримку України та українського народу. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Українців, які живуть за кордоном, підтримали і іноземці.

Люди вийшли на вулиці, тримали в руках українські прапори та вимагали від політиків негайно впровадити жорсткі санкції проти президента Володимира Путіна та російських депутатів.

У Берліні понад 600 людей вийшли до посольства Росії з вигуками проти вторгнення російських військ на Донбас.

Нагадаємо, що напередодні у Маріуполі, а також у Києві пройшли акції протесту. Люди виступили проти визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званої незалежності терористичних “ЛНР” та “ДНР”.

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