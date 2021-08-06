Негода на Заході: Кам’янець-Подільський заповідник досі залишається без світла

Фортеця в Кам’янець-Подільському заповіднику після сильного буревію, який пронісся в західних областях у ніч на 6 серпня, залишається без світла. Крім того, там досі протікає дах.

Рятувальники встановили в заповіднику генератор, аби ліквідувати всі наслідки негоди.

– Нині ми знімаємо рештки даху. А також вирішуємо, що робити з баштою: як її накривати й берегти від дощу, – говорить директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба.

Накриття спорудженої ще в XVI столітті башти Ласької Кам’янець-Подільського заповідника буревій відніс аж на 25 метрів.

Крім того, унаслідок нічної грози та шквального вітру повалено 28 дерев у самому Кам’янці та до півсотні дерев на автошляхах.

Буревії та урагани, які накрили цього дня західні області України, наробили чимало лиха. На Буковині град побив городину.

А в місті Рахів Закарпатської області внаслідок рясної зливи на трасу Мукачево-Рогатин зійшов селевий потік. Через це рух автомобілів було ускладнено.

Загалом 6 серпня в Україні через негоду без світла залишилися 440 населених пунктів. Найбільше їх – у Хмельницькій області.

За прогнозом погода в Україні 7-8 серпня також буде нестабільною. У деяких регіонах очікується сонячна погода, а в інших – можливі дощі з грозами.

Фото: НГП

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