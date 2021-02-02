Негода в Україні відступає, але розслаблятися рано: яка ситуація в регіонах

Негода в Україні потроху відступає, проте певні області й досі завалені снігом. Метеорологи зазначають, що це ще не кінець зими, тож розслаблятися не варто.

У Харкові вітер повалив дерево на автомобіль. На щастя, водія у машині не було. Потужний сніг перетворилася на мокрий дощ, ходити пішохідними доріжками слизько.

У міськраді Харкова запевняють, що в хурделицю на дорогах працювало понад сотня машин спецтехніки, висипали понад 2 тис. кубів солі та піску, проте дощ усе змиває. Така погода протримається іще добу.

Виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов повідомив, що наразі дороги посипають піщано-сольовою сумішшю, а служби працюють у штатному режимі.

На Рівненщині теж досі морозно. Опадів немає, і комунальники використовують час, аби звільнити села зі снігової пастки. Вперше за зиму вивели на дорогу важку техніку.

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Речник служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитро Леотіюк повідомив, що триває обробка узбічь та розширення проїзду на дорогах. Водночас очікується ускладнення погодніх умов у середині тижня з можливим утворенням переметів та ожеледиця.

Аналогічна ситуація на Вінничині. Там через снігопад напередодні були десятки аварій. Від обіду уже випало до півметра снігу.

Людей просять за можливості утриматись від поїздок, допоки погода не стабілізується.

Негода в Україні

Станом на 1 лютого через негоду в Україні на Волині після снігопаду утворилася ожеледиця. На вихідних рятувальники звільняли зі снігового полону рейсовий автобус із пасажирами, вантажівки та легковики. Між селами і досі розчищають дороги.

А на Рівненщині оголосили жовтий рівень небезпеки. Зранку область накрив густий туман. Видимість на дорогах обмежена – подекуди до 200 метрів.