Негода в Україні: загинула жінка, повалено дерева, без світла 251 населений пункт

Суттєве похолодання в Україні та сильний вітер залишили 251 населений пункт без струму в семи областях країни. Найгірша ситуація на Львівщині і Тернопільщині. На Прикарпатті двоє постраждалих.

Перша жертва негоди в Україні. В Одесі повалене вітром дерево смертельно травмувало жінку. Сталося це біля житлового масиву. В місті вирує буревій, повалено майже 50 дерев, пошкоджено автомобілі.

Двоє людей постраждали від шквального вітру на Прикарпатті. Молодій дівчині на голову впала частина металевого даху, потерпіла в лікарні з черепно-мозковою травмою. Повсюди багато провислих дротів та повалених дерев. Одне з них поранило чоловіка, що їхав у рейсовому автобусі. Гілка розтрощила лобове скло. Дивіться більше у сюжеті Оксани Худицької.

Факти ICTV раніше писали про те, що вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано.

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