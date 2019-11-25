Негода вирує Європою. Рясні дощі затопили міста Франції, Італії та Греції

Європу заливають рясні дощі. У Франції вулиці міст перетворились на річки, в Італії деякі населені пункти через опади залишились відрізаними від світу, а в Греції двоє людей загинули під час потужного шторму.

Курортні набережні Лазурового узбережжя у Франції заливає хвилями. Човни і яхти викидає на берег. Будинки затоплені, а встояли лиш середньовічні замки. Вулиці Канн затоплені і безлюдні, лише гучномовець попереджає про небезпеку.

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У Франції через повінь після злив загинули щонайменше чотири людини. Через велику кількість води між Ніццою і Тулоном скасовували рух поїздів, також перекрито кілька автомобільних трас. З найбільш постраждалих районів евакуювали 1,7 тис. людей.

А на північному заході Італії внаслідок рясних опадів виникла повінь, яка відрізала від світу 370 людей у віддалених населених пунктах. З найнебезпечнішої зони вивезли 120 осіб. Через зсув там обвалилася 30-метрова секція мосту на автомагістралі.

Тим часом у Греції двоє людей стали жертвами негоди. Тіла двох чоловіків рятувальники виявили у вітрильному човні в морі неподалік узбережжя після потужного шторму.

Грози спричинили на заході країни сильні повені. В регіоні Аттіка, до якого входить і столиця Афіни, а також у другому за розміром місті країни Салоніках призупинили заняття в школах. Також через повінь перекрили кілька важливих доріг.

Нагадаємо, масштабна повінь у Венеції визнана найсильнішою за останні 147 років, а збитки від неї сягли €1 млрд.

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