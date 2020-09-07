Нелегальна забудова і черги в дитсадки. З чим йдуть на вибори головні конкуренти Кличко

Битва за Київ – найзапекліший раунд місцевих виборах. Бо тут усі головні органи державної влади, найбільші фінустанови, саме у столиці найбільше грошей та можливостей. Найбільше людей, лише офіційно у Києві майже 4 млн людей, а з трудовими мігрантами всі 6.

Амбітна мета чинного мера Віталія Кличка – вивести Київ за комфортністю проживання до рівня кращих столиць Європи. У програмі кандидата прозорість влади, перевага громади над чиновниками, громадського транспорту над приватним, встановлення чітких правил забудови міста.

Якщо лідерство чинного мера, за всіма соцопитуваннями, поза сумнівом, то битва за 2 місце запекла. І шанси тут практично рівні одразу в кількох претендентів.

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Висуванка від Слуги народу Ірина Верещук до депутатства 5 років керувала маленьким містечком Рава Руська на Львівщині, тепер замахнулася на столицю. Обіцяє боротися з корупцією та створити справедливий бюджет. Її головна фішка – про все питати киян.

Ще раз звертаюся до правоохоронної системи – зверніть особливу увагу на Київ. Він дуже постраждав від хаотичних забудов, часто-густо забудов, які тепер уже неможливо ліквідувати, бо там живуть люди,не можна попросту знести будинки, треба вирішувати питання з людьми, – Ірина Верещук.

За Київ боротиметься і шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула. Він уже рік він у партії Голос. Ііде у мери, бо у місті не бачить комплексних змін – ситуація з хаотичною забудовою не міняється, із заторами і чергами в садочки і школи теж. Обіцяє провести аудит усіх дій влади та проблем.

Місто не має прозорості в кадровій політиці. Коли люди на посади будуть призначатися не через бажання якихось груп впливу, а через чесні конкурси, це має спростити імплементацію всіх намірів і реформ, про які йде мова у різних сферах, – Сергій Притула.

На рингу проти Кличка готовий виступити і досвідчений політик Микола Томенко. Він був і віце-спікером, і віце-прем’єром. Його мета – аби Києвом керували громадяни, а не олігархи чи забудовники.

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня, а передвиборна кампанія почалась за 50 днів до цієї дати – 5 вересня. Факти ICTV писали про те, хто піде на вибори у 2020 році і які шанси у нових кандидатів змінити старих мерів.