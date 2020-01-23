Нелегальні АЗС в Україні: штрафи та як розрізнити

Демонтаж без попередження та тисячі гривень штрафу. У Дніпрі продовжують ліквідовувати модульні точки розливу палива із болгарками, кранами та евакуаторами. Лише за день комунальники разом із податківцями виявили та демонтували 12 таких модулів. А ось працівники незаконних заправок у своїх діях нічого поганого не бачать.

У рейді задіяли податкову міліцію. Перевірки почались цього року і проходять по всій країні. На порушників чекають не лише суд, а й величезні штрафи.

Відрізнити заправки від легальних звичайному водію нереально. Тому фахівці радять заправлятися лише в перевірених місцях, адже якість палива тут також ніхто не гарантує.

Факти ICTV раніше писали про те, що податкова закрила 264 нелегальні АЗС.

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