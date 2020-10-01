Немає грошей на лікування Сovid-19. Медики скаржаться на відсутність фінансування

Один день медикаментозного лікування хворого на коронавірус із важкою та середньою формою пневмонії обходиться близько 2,5 тис. грн. Лікування в реанімаційному відділенні – 6 тис.

Пацієнти Львівського центру легеневого здоров’я змушені за все це платити з власної кишені. Медики запевняють, що грошей, які скеровує на лікування Національна служба здоров’я катастрофічно бракує.

Читайте: Зеленський обговорює з Китаєм постачання вакцини в Україну

Медзаклад почав приймати хворих на коронавірус у квітні. За цей час тут отримали допомогу майже 1,5 тис. пацієнтів.

Усі витрати на лікування лягають на плечі пацієнтів, адже коштів, які скеровує Національна служба здоров’я України, бракує, – розповідає директор медзакладу Любомир Рак.

Коштів, які надходять від НСЗУ, вистачає лише на доплати медикам, витратні матеріали та кисень. Якщо раніше 4 тонни кисню медзаклад використовував за півтора місяця, то тепер – за день-два.

Дещо краща ситуація у Львівській обласній лікарні – там грошей на лікування одного пацієнта вистачає на десять днів.

Така ж ситуація й у Харкові та Івано-Франківську. Наприклад, в обласній інфекційній лікарні на Прикарпатті, попри підписані, так звані, коронавірусні пакети, медичний заклад ледь виживає.

Бракує грошей і на лікарські препарати, і на доплати медикам. А ще – замало робочих рук.

Національна служба здоров’я пояснює, що фінансування залежить від кількості створених бригад медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Щонайменше їх має бути чотири. А завантаженість однієї команди не повинна перевищувати 22 хворих.

Натомість львівські і франківські лікарі твердять, що збільшити кількість бригад нереально, бо катастрофічно бракує медперсоналу.

До прикладу, анестезіологів, які повинні входити у коронавірусну бригаду, у центрах легеневого здоров’я всього шість, відтак фізично збільшити кількість груп просто неможливо. Тож медики очікують, що систему нарахувань таки удосконалять.

Коронавірус в Україні

Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. Вже другий день поспіль в країні фіксують антирекорд добового приросту хворих – 4 069 нових випадків, 30 вересня їх було 4 027.

За час пандемії від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу – 64 людини. Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора – 2 083 пацієнтам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.