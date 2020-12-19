Немає катків та умов. Чому в Україні не розвивається фігурне катання

Україна дала фігурному катанню чимало Олімпійських чемпіонів – от тільки на п’єдестал вони піднімалися під прапорами інших країн. Золото нашій державі принесла Оксана Баюл – та це було далекого 94-го. Була ще парна бронза в Турині. Відтоді українське фігурне катання у занепаді.

Україна має власні традиції виховання чемпіонів. Однак в столиці за 30 років незалежності – жодного міського катка для потенційних олімпійських чемпіонів фігуристів.

З початку незалежності катки в Києві щезали, а десь так і не реалізувались, хоча плани були грандіозні. Спорткомплекс Авангард з льодовою ареною, перестав функціонувати з 2011 року.

Кілька катків, які за СРСР будувалися заводами, нині в оренді, і правила диктують орендарі, які не на користь дитячо-юнацьких шкіл з фігурного катання.

Срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор в командних змаганнях Іван Шмуратко змушений тренуватися на масових катаннях в торгових центрах. Але ковзанки в торгових центрах не розраховані на професіоналів.

Тож так і виходить – що ті, хто має можливість їдуть закордон, де є всі умови розвитку. Як наша землячка Альона Савченко, яка на останній Олімпіаді в Пхьончхані принесла золоту медаль Німеччині.

Спорткомплекс у Миколаєві

Кілька роки влада Миколаєва прохає Міністерство освіти передати місту стадіон і фехтувальну залу. На їх будівництво було витрачено у тому числі і 40 млн грн з міського бюджету. Там тренуються і проводять змагання футболісти і фехтувальники.

Але стадіон готовий на 98% і не зданий в експлуатацію, а зала прийнята з непрацюючою системою кондиціонування, протікаючим дахом і будівельними недоліками. У міністерства – свої аргументи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.