Немає катків та умов. Чому в Україні не розвивається фігурне катання
Україна дала фігурному катанню чимало Олімпійських чемпіонів – от тільки на п’єдестал вони піднімалися під прапорами інших країн. Золото нашій державі принесла Оксана Баюл – та це було далекого 94-го. Була ще парна бронза в Турині. Відтоді українське фігурне катання у занепаді.
Україна має власні традиції виховання чемпіонів. Однак в столиці за 30 років незалежності – жодного міського катка для потенційних олімпійських чемпіонів фігуристів.
З початку незалежності катки в Києві щезали, а десь так і не реалізувались, хоча плани були грандіозні. Спорткомплекс Авангард з льодовою ареною, перестав функціонувати з 2011 року.
Кілька катків, які за СРСР будувалися заводами, нині в оренді, і правила диктують орендарі, які не на користь дитячо-юнацьких шкіл з фігурного катання.
Срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор в командних змаганнях Іван Шмуратко змушений тренуватися на масових катаннях в торгових центрах. Але ковзанки в торгових центрах не розраховані на професіоналів.
Тож так і виходить – що ті, хто має можливість їдуть закордон, де є всі умови розвитку. Як наша землячка Альона Савченко, яка на останній Олімпіаді в Пхьончхані принесла золоту медаль Німеччині.
Спорткомплекс у Миколаєві
Кілька роки влада Миколаєва прохає Міністерство освіти передати місту стадіон і фехтувальну залу. На їх будівництво було витрачено у тому числі і 40 млн грн з міського бюджету. Там тренуються і проводять змагання футболісти і фехтувальники.
Але стадіон готовий на 98% і не зданий в експлуатацію, а зала прийнята з непрацюючою системою кондиціонування, протікаючим дахом і будівельними недоліками. У міністерства – свої аргументи.